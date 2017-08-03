По информации Геофизической службы РАН, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана напротив мыса Шипунский. Эпицентр сейсмического события находится на глубине 64 км, что примерно в 95 км от Петропавловска-Камчатского.

Жители Петропавловска-Камчатского могли ощущать толчки силой до двух баллов в некоторых районах города, сообщается в МЧС.

В результате землетрясения пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.