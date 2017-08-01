Землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера произошло на северо-востоке Аргентины. Латиноамериканские СМИ сообщают, что толчки были зафиксированы в 07:00 по местному времени.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Уровень угрозы катаклизма был расценен как зеленый, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Некоторые дома в сельской местности оказались повреждены, однако существенного вреда для здоровья людей и ущерба для имущества землетрясение не принесло.