Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена перенять опыт налоговых органов и создать виртуальные личные кабинеты, где пользователи смогут в режиме онлайн получать актуальную информацию об исполнительных производствах.

По словам директора ФССП России Дмитрия Аристова, соответствующий законопроект уже готовят судебные приставы совместно с Министерством юстиции. Любая из сторон сможет оперативно заходить в виртуальный кабинет по электронной цифровой подписи. Это позволит сократить время получения необходимой информации и даст возможность сторонам получать рассылку и приглашения для участия в исполнительных действиях.

Аристов напомнил, что проблема оперативного получения информации обсуждалась на площадке «Единой России».

«Мы надеемся, что создание личных кабинетов сторон исполнительного производства позволит эту проблему решить и снять все вопросы относительно открытости действий судебных приставов», –– подчеркнул директор ФССП.