Федеральная служба судебных приставов сообщила, что никто из сотрудников Мособлсуда и посетителей не пострадал, жертв удалось избежать жертв благодаря своевременной эвакуации.

Члены банды ГТА напали на сотрудников конвоя. Им удалось завладеть оружием, после чего завязалась перестрелка.

В результате сотрудникам Росгвардии удалось нейтрализовать преступников. В перестрелке пострадали один конвоир и один сотрудник ОМОНа.

Как отмечает пресс-служба ФССП, судебные приставы приняли необходимые меры по эвакуации и обеспечению безопасности всех находящихся в здании людей.