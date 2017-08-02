Молдавия потеряла возможность пополнить казну десятками миллионов долларов за счет новых предложений России, когда сорвала переговоры вице-премьера России Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона. Об этом зампред правительства РФ заявил во вторник.

По словам Рогозина, российская делегация планировала представить в Кишиневе новые и очень интересные предложения по линии экономического сотрудничества.

«Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже неактуально. Потеряли, думаю, десятки, а может быть, сотни миллионов долларов одним таким жестом хамским», — сказал вице-премьер в интервью молдавскому каналу НТВ.

Рогозин назвал лидера правящей в Молдавии Демократический партии Влада Плахотнюка ответственным за срыв его поездки в Кишенев и Тирасполь и пообещал подготовить ответные меры в отношении лиц, виновных в срыве переговоров.

Зампред российского правительства сообщил, что ведется расследование. Его секретов которого он раскрывать не стал, однако отметил: «У нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он всё организовал. Цель его была — столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы, чужими руками».

По словам Рогозина, премьер-министру Молдавии Павлу Филипу поручил позвонить в Бухарест именно Плахотнюк. После этого звонка самолету, на котором летел Рогозин, запретили входить в воздушное пространство Румынии.

Чиновник подчеркнул, что всё было сделано сознательно, грубо, права людей, летевших на этом самолете, были нарушены.

После того как будут установлены все причастные к этому инциденту лица, руководству России будут направлены предложения относительно максимально выверенных и адресных ответных мер, заявил Рогозин.

«Надо наказать тех, кто виноват, а не как у нас обычно: награждают непричастных и наказывают невиновных», — цитирует вице-премьера телеканал «360».

Напомним, в минувшую пятницу власти Румынии, заявив, что на борту самолета российской авиакомпании S7 находится «санкционная персона», не дали ему пересечь воздушное пространство страны. Российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась на этом самолете в Молдавию.

Этим рейсом из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Борт вынужден был уйти на запасной аэродром в Минск.