Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил, почему он удалил из своего микроблога в Twitter несколько эмоциональных записей, адресованных румынским политикам.

«Во-первых, это хороший повод для того, чтобы про эти надписи напомнить. Первый раз — когда они ставятся, второй раз — когда они снимаются», — заявил Рогозин в интервью молдавскому каналу, добавив, что время эмоций прошло и пришла пора реального ответа.

Напомним, Дмитрий Рогозин крайне резко отозвался в адрес властей Румынии, после того как они запретили самолету российской авиакомпании S7 28 июля пролет через воздушное пространство страны якобы из-за того, что на борту лайнера находились персоны, занесенные в санкционные списки ЕС.

«Если какая-то страна типа Румынии будет произвольно, хамским образом перекрывать воздушное пространство гражданским самолетам, коммерческим, рейсовым, если там летит подобного рода лицо, то это приведет к хаосу и, соответственно, к ответным мерам, которые тоже затронут массу людей», — подчеркнул вице-премьер.

Рогозин также добавил, что этот инцидент не будет оставлен без внимания, «все необходимые меры будут приняты».