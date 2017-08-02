Европейский радиовещательный союз (EBU) внес изменения в регламент «Евровидения» после недопуска в 2017 году на проходивший в Киеве песенный конкурс российской участницы Юлии Самойловой.

Певицу не пустили на Украину из-за выступления в Крыму, который Киев считает оккупированной территорией.

EBU обязал страны — участницы конкурса не включать в состав своих делегаций людей, которым может быть запрещен въезд на территорию страны — хозяйки проведения «Евровидения», передает «Интерфакс».

В Европейском радиовещательном союзе подчеркнули, что «Евровидение» — это свободное от политики мероприятие, и политическая пропаганда в звучащих на нем песнях недопустима. Также ужесточаются и требования к жюри — в него не должны включать судей, которые имеют какие-либо связи с артистами или отношение к исполняемым на конкурсе песням.

Кроме того, теперь если национальный вещатель нарушает временные рамки и допускает задержки в работе над трансляцией конкурса, EBU может передать право на организацию конкурса другой стране.