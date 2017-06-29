Европейский вещательный союз (EBU) наложил штраф на Украину за недопуск российской участницы Юлии Самойловой на конкурс« Евровидение-2017», сообщило агентство France Press.

«В соответствии с правилами конкурса Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила уведомление о штрафе», — заявил представитель EBU.

Однако сумму штрафа он не уточнил.

EBU ранее предупреждало Украину, что в случае недопуска российской участницы Юлии Самойловой к конкурсу Украина понесет наказание.

Глава украинской телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что штраф может составить до €200 тыс., но Киев будет его оспаривать.