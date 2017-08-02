Открытая смотровая площадка на высоте 85 м заработала для посетителей Останкинской телебашни.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее вход на площадку был разрешен только специалистам-метеорологам.

Посетители смогут увидеть вблизи одну из 21 метеорей, которые измеряют направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха.

«На примере метеореи гиды будут знакомить посетителей с работой метеорологического комплекса телебашни, который считается самым высоким в Москве», — говорится в сообщении.

Одновременно открытая площадка сможет вместить до 10 человек.

Как отметили в мэрии, с площадки можно будет увидеть Ботанический сад, телецентр «Останкино», деловой центр «Москва-Сити» и другие достопримечательности западной и северо-западной части города.

Выход на балкон станет частью технического маршрута, который запустили на Останкинской башне в мае. Для безопасности гостей смотровую зону площадью 10 кв. м обнесли защитной металлоконструкцией. Кроме того, всем участникам экскурсии будут выдавать защитные каски.