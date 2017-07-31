Международный фестиваль «Круг света» пройдет в этом году на семи столичных площадках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году праздник пройдет с 23 по 27 сентября. Одной из главных его тем будет «Семь высочайших строений мира». В этой связи 23 и 24 сентября Останкинская башня превратится в Эйфелеву. На этом чудеса игры света не закончатся. Один из высотных символов столицы также превратится в небоскреб Бурдж-Халифа в Дубаи и нью-йоркский Эмпайр-Стейт-Билдинг. Кроме того, Останкинская башня примерит на себя облик телебашен Торонто, Токио, Шанхая и Сиднея.

Высота видеопроекций достигнет 330 м, а изображение будет охватывать почти весь диаметр башни, поэтому хороший обзор будет обеспечен зрителям со всех сторон, сообщает сетевое издание m24.ru. Продолжительность вечернего шоу составит 40 минут, а жители некоторых районов смогут наблюдать его прямо из своих окон.

Также праздник пройдет на Театральной площади, в музее-заповеднике «Царицыно», в Строгинской пойме и на Патриарших прудах.