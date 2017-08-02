Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил, что Белый дом продолжает сохранять настрой на восстановление «нормальных» отношений с Кремлем – но к практическим шагам готов приступить только после того, как увидит конструктивные подвижки во встречном направлении.

Эти заверения глава Госдепа связал с недавно принятым в конгрессе США законом о введении новых антироссийских санкций, передает ТАСС. По словам Тиллерсона, администрация американского лидера Дональда Трампа не допустит, чтобы этот документ «сбил ее с пути попыток восстановления отношений» с Россией.

Глава дипломатии США в очередной раз напомнил, что Вашингтон увязывает возможное ослабление или отмену санкций с реализацией так называемых минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Тиллерсон отметил, что американцы, с одной стороны, хотят установления хороших отношений между двумя ядерными державами, а с другой – разочарованы отсутствием перемен к лучшему в этом направлении.

В качестве примера глава американского внешнеполитического ведомства привел разговор между президентом США и главой МИД РФ, состоявшийся в Вашингтоне в конце весны. «Трамп заявил министру иностранных дел Лаврову, что нам нужны какие-то хорошие новости, связанные с Россией, нам нужны какие-то хорошие новости», – передал содержание беседы Тиллерсон.

Как ранее сообщали «Известия», госсекретарь США дал понять, что их с президентом не устраивает принятый конгрессом закон о введении новых антироссийских санкций. «Мы не в восторге», – сформулировал свое отношение глава Госдепа. Тем не менее он вынужден был признать, что документ будет подписан Трампом, после чего Белый дом продолжит с ним работать, поскольку администрация президента не может игнорировать мнение большинства конгрессменов.