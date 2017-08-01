Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что решение российских властей сократить численность персонала американских диппредставительств в РФ «осложнит жизнь» США.

«Затрудняет ли это нашу жизнь? Конечно, затрудняет», — сказал Тиллерсон журналистам.

Также он напомнил, что соответствующее «симметричное решение» Москва приняла не сразу, а спустя несколько месяцев после того, как «были отобраны две дачи», а 35 российских дипломатов были «отправлены домой».