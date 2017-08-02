Два новых Boeing 747, которые заказывала российская авиакомпания «Трансаэро» и не смогла впоследствии выкупить по причине банкротства, могут войти в состав американского президентского авиапарка.

Заказ на воздушные суда поступил от «Трансаэро» в 2013 году. В общей сложности российский авиаперевозчик рассчитывал получить от корпорации Boeing четыре самолета за $1,5 млрд. Однако два года спустя заказчик объявил о банкротстве, и построенные для него авиалайнеры остались в США. «Аэрофлот», которому досталась львиная доля самолетов «Трансаэро», не захотел выкупать заказ.

Сейчас о приобретении Boeing 747 всерьез задумываются ВВС США, которые рассчитывают таким образом сэкономить на пополнении президентского авиапарка.

Интернет-издание Defense One передает слова осведомленных о сделке источников: они утверждают, что стороны сторговались на $390 млн за один самолет (то есть $780 млн в целом за покупку). По рыночным меркам это средняя закупочная цена «Боинга» указанной модели (она составляет $386,8), но поскольку речь идет о потенциальных «бортах номер один», можно сказать, что ВВС США сэкономят на сделке.

Кроме того, после изготовления заказа и успешных летных испытаний концерн Boeing хранил невостребованные воздушные суда в калифорнийской пустыне Мохаве, условия которой как нельзя лучше подходят для консервации транспортных средств из-за низкого риска развития коррозии. Там «Боинги» сохранились как новые, но само хранение обходится дорого и впоследствии влияет на цену самолетов.

Информацию о том, что покупка заказанных «Трансаэро» Boeing 747 для президента США представляется вполне вероятным сценарием, подтвердила представитель ВВС. По ее словам, обговаривается приобретение двух воздушных судов. В свою очередь, представитель Boeing Кэролайн Хатчесон гарантировала покупателю «прекрасное качество и наилучшую цену».

Сейчас у Трампа два Boeing 747-200B, оба скоро разменяют четвертый десяток. Обновить президентский авиапарк ВВС США планируют в 2023–2024 годах. Соответственно, если для этой цели будут куплены заказанные «Трансаэро» авиалайнеры, действующий американский лидер сможет совершить на них несколько полетов — да и то лишь при условии, что его переизберут на второй срок в 2020 году.