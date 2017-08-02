Российский гражданин Константин Ярошенко, который в настоящее время отбывает 20-летний срок за контрабанду наркотиков в тюрьме Форт-Дикс (США), пригласил корреспондентов британской газеты The Guardian навестить его за решеткой и провести полноценное расследование обстоятельств его похищения.

В распоряжение редакции «Известий» попало письмо летчика на 17 страницах, которое его дочь переслала в The Guardian. Россиянин не только позвал британцев посетить его в американской тюрьме, но и предложил им встретиться с его родственниками в России.

Конкретно The Guardian привлекла внимание Ярошенко потому, что 17 марта 2015 года там была опубликована большая статья о работе американских агентов под прикрытием в Либерии, по итогам которой, как утверждает автор материала, удалось раскрыть масштабную сеть наркоторговли. Между тем повествование в основном крутится вокруг фигуры Ярошенко – хотя его мнения и оценки ситуации в тексте нет, а события описаны со слов третьих лиц.

«Почему-то проигнорировали возможность связаться со мной, моими адвокатами, властями и правоохранительными органами России и семьей, чтобы узнать и написать, кто такой в реальности есть и был Константин Ярошенко, что с ним произошло», – написал в редакцию британской газеты российский летчик.

Он напомнил, что был похищен DEA (Агентством наркоконтроля США) и либерийской спецслужбой NSA, и предложил журналистам самим разобраться в этой истории, выслушав его версию событий.

Тот факт, что статья вышла два года назад, а реакция Ярошенко последовала только сейчас, объясняется просто: он смог прочесть материал лишь недавно. Летчик отметил в своем письме, что при желании автор статьи в The Guardian легко мог с ним связаться, чтобы включить в свой материал мнение непосредственного участника истории, но предпочел ограничиться пересказом своих интервью с другими вовлеченными в похищение Ярошенко лицами.

Подробнее – в материале «Известий»: Ярошенко пригласил журналистов The Guardian к себе в тюрьму