Отбывающий наказание в американской тюрьме Форт-Дикс российский летчик Константин Ярошенко обратился к редакции британской газеты The Guardian с предложением посетить место его заключения. Как полагает Ярошенко, это даст возможность изданию провести полноценное журналистское расследование и изложить все обстоятельства и детали его похищения . В своем 17-страничном письме в адрес редакции (есть в распоряжении «Известий») Константин Ярошенко пишет, что эта идея пришла к нему после публикации в The Guardian статьи, где рассказывается его история без изложения его позиции и комментариев от первого лица.

Статья была опубликована The Guardian в разделе лонгридов еще 17 марта 2015 года. Автор Юджит Бхаттачарджи рассказывает о том, как на протяжении четырех лет в Либерии работали американские агенты под прикрытием. Благодаря этому, отмечается в публикации, удалось раскрыть крупную сеть наркоторговцев. При этом все повествование строится главным образом вокруг Константина Ярошенко (российский летчик был похищен спецслужбами Либерии и США и позже осужден американским судом по обвинению в контрабанде наркотиков на 20 лет). Ж урналист приводит выдержки из своих бесед со многими действующими лицами, имевшими отношение к этим событиям. Однако, говоря о деле Ярошенко, дает его историю в пересказе, а не от первого лица, как в случае с другими фигурирующими в статье персонами.

«Почему-то проигнорировали возможность связаться со мной, моими адвокатами, властями и правоохранительными органами России и семьей, чтобы узнать и написать, кто такой в реальности есть и был Константин Ярошенко, что с ним произошло, что с ним сделали DEA (Drug Enforcement Administration, Агентство наркоконтроля США. — «Известия») и NSA (спецслужба Либерии. — «Известия») и продолжают делать власти США», — пишет в британскую газету осужденный американскими властями российский летчик.

Прочитать этот материал Константину Ярошенко удалось лишь недавно, спустя два года после публикации. Как пишет он сам, статья «попала ко мне случайно несколько дней назад». Этим и объясняется тот факт, что его реакция последовала только сейчас.

Обращаясь к The Guardian, россиянин отмечает, что он никогда не скрывался, давал свой номер телефона, участвовал в международных авиасеминарах. По его мнению, чтобы понять его позицию, журналистам достаточно посетить его семью в Ростове, увидеть, где он жил, чем занимался, кто его окружал, где работает его жена и кем была его ныне покойная мать, которая скончалась в начале мая 2017 года от онкологического заболевания.

Также в письме россиянин предложил журналистам приехать к нему в Форт-Дикс и услышать его версию событий, чтобы соблюсти все стандарты журналистской работы.

«Я был бы рад, если бы вы или другой журналист The Guardian посетили меня в тюрьме, чтобы я мог все подробно рассказать. И если бы вы посетили мою семью в Ростове (я лично официально приглашаю, чтобы вы все лично посмотрели и разобрались) — моя дочь владеет английским языком, — пообщались с моей семьей и моими адвокатами в РФ, представителями Министерства юстиции РФ, прокуратурой РФ, МИД РФ» , — пишет Константин Ярошенко.