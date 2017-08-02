В результате ДТП, произошедшего в Костромской области с участием автобуса и трех легковых автомобилей, пострадали по меньшей мере 18 человек.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, авария произошла в 17:30 недалеко от путепровода на выезде из поселка Черноречье. Автобус марки ПАЗ столкнулся с двумя легковушками Renault и автомобилем ВАЗ-2115.

В результате произошедшего один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, еще семь человек были госпитализированы для проведения диагностики.

Позже за медицинской помощью обратились еще 10 человек.

По предварительным данным, виновником аварии стал один из водителей легковушки, который, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения.

Подробности инцидента уточняются.