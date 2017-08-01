В Ростове-на-Дону на улице Нагибина произошло столкновение маршрутки и троллейбуса. В результате ДТП пять пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, причиной дорожно-транспортного происшествия могло стать несоблюдение водителем маршрутки дистанции на безопасном расстоянии, из-за которого Hyundai County врезался в движущийся троллейбус «ЛиАЗ».

На месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка по данному факту.