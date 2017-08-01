Хоккеисты екатеринбургского клуба «Автомобилист» стали жертвами грабителей. Из раздевалки команды, участвующей в Кубке губернатора Нижегородской области-2017, украли инвентарь.

По словам пресс-секретаря клуба Евгении Теленной, неизвестные украли у некоторых игроков форму, клюшки и коньки. Личные вещи спортсменов не пострадали, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что по факту кражи полиция Нижнего Новгорода проведет доследственную проверку.

В Кубке губернатора Нижегородской области-2017, помимо «Автомобилиста», принимают участие «Ак Барс», нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев», московский «Спартак» и новокузнецкий «Металлург».

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