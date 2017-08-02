Вице-президент США Майкл Пенс анонсировал скорое подписание главой Белого дома закона о новых санкциях. Можно с уверенностью говорить, что Дональд Трамп утвердит новый пакет рестрикций. При этом, п оддержав закон об ограничительных мерах против России, Ирана и КНДР, Трамп фактически признает несостоявшейся свою заявку на вхождение в список величайших президентов США . У него оставался бы еще небольшой шанс не попасть в список худших американских лидеров, если бы он просто проигнорировал этот документ. Однако этого не произошло.

Хотя понятно, что закон, ограничивающий его право управлять внешней политикой страны, всё равно начал бы действовать — уж слишком большое количество конгрессменов поддержало законопроект — они легко преодолели бы президентское вето, если вдруг Дональд Трамп решил бы воспользоваться этим правом. Однако при этом хозяин Овального кабинета, по крайней мере, продемонстрировал бы свое моральное превосходство над конгрессом, который, кстати, поддерживают всего 20% американских граждан. Хотя, по большому счету, особого выбора у него в этой ситуации и нет.

Нужно понимать, что в сложившейся ситуации против Трампа используется угроза импичмента, а среди его «преступлений» — недоказанный «сговор» с Владимиром Путиным, а также его желание улучшить отношения с Россией. Однако т еперь такое улучшение, скорее всего, будет маловероятным, по крайней мере, в ближайшее время.

Что касается самих санкций, то в своем окончательном варианте закон лишает президента права каким-то образом влиять на введение или отмену рестрикций. А «вашингтонское болото», которое он обещал осушить, сделает всё, чтобы засосать его окончательно. И тем самым Трамп, поддерживая русофобские настроения среди части американского истеблишмента, добивается ровно противоположного — вместо политической поддержки со стороны элит он рискует оказаться в положении «хромой утки» с очень ограниченными полномочиями. И серия громких отставок последних дней в его администрации — наглядный тому пример.

И тут, как бы неожиданно это ни звучало, некоторую позитивную роль может сыграть Европа, а точнее, Германия. Понятно, лично германский канцлер Ангела Меркель этого делать не станет, осознавая ту неприглядную роль, которую она и ЕС в целом сыграли в развязывании украинского кризиса. Но оставим это для истории. Однако в Берлине вспомнили формулу «ничего личного, только бизнес». И устами министра иностранных дел и министра экономики ФРГ уже выступила против дополнительных рестрикций.

В ближайшее время представители ЕС встретятся с Трампом, госсекретарем Тиллерсоном и, возможно, другими ключевыми сотрудниками вашингтонской администрации, чтобы обсудить новый закон и то, как он будет применен в отношении европейских стран. Судя по резкому тону заявлений европейских лидеров, разговор этот будет нелегким.

Достаточно процитировать главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля, который заявил, что «мы будем защищаться от промышленной политики под девизом «Америка прежде всего», проводимой под предлогом санкций». Ему вторит министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс, подчеркивая, что новый закон о расширении санкций противоречит нормам международного права, поскольку затрагивает интересы европейских компаний.

Другие европейские лидеры также выражают недовольство или даже возмущение, а всегда осторожные финны позволили себе даже такое «неполиткорректное» высказывание: «Когда закончится это сумасшествие, исходящее из Белого дома?»

Как и следовало ожидать, некоторые обозреватели уже начали обвинять Европу в том, что она играет на руку опять тому же «великому геополитическому шахматисту» Владимиру Путину, который вместо того, чтобы прийти в ужас от новых санкций, теперь довольно потирает руки.

Но не все в Европе выражают недовольство Вашингтоном. Рады сложившейся ситуации прежде всего Польша и прибалтийские страны, которые готовы подписаться под чем угодно, лишь бы досадить России. Однако реалии таковы, что в настоящее время и в ближайшем будущем первую скрипку в Европе будет играть Берлин, а Париж в угоду Варшаве и Вильнюсу ему противоречить не станет.

Следует вспомнить, что два месяца назад Меркель уже заявляла, что Европа должна взять свою судьбу в собственные руки, и теперь она имеет возможность доказать это не словом, а делом . Учитывая приближающиеся выборы, Меркель не может игнорировать интересы бизнеса и большой части немецкого общества, желающего найти взаимопонимание с Россией. Предстоящая неделя будет ознаменована важными переговорами, результаты которых могут внести большие коррективы в геополитическую картину треугольника США–ЕС–Россия.

Автор — президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский

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