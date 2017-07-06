У знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга есть новелла “Звездные часы человечества”, описывающая случаи, когда у человека была возможность повлиять на историю и по результатам доказать свое величие или посредственность.

Одержав, вопреки всем прогнозам, победу на президентских выборах в США, Дональд Трамп сделал большую заявку на величие. Однако все зависит от того, сумеет ли он воплотить в жизнь те идеи, которые обозначил в ходе предвыборной кампании и благодаря которым победил.

Отметим, что в преддверии встречи с Владимиром Путиным, у российского президента позиция более благоприятная, так как он пользуется безусловной поддержкой в обществе, а значит может уверенно проводить свой курс.

С момента вступления в должность в 2001 году, Владимир Путин доказывал делом, что Россия готова на самое тесное сотрудничество с Америкой по всем направлениям, но при условии, что это сотрудничество будет взаимовыгодным и равноправным.

Президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-мл. и Барак Обама (в связке с Хиллари Клинтон) окончательно отвергли идеи интеграции с Россией. Они объявили Америку исключительной и незаменимой, занялись расширением НАТО, свержением неугодных режимов и ближневосточными войнами, «крестовыми походами» продвижения демократии, поддержкой переворота на Украине и множеством других тайных и открытых действий, приведших к тому плачевному состоянию отношений между Россией и США, которое мы наблюдаем сейчас.

Более того, такая политика не принесла Америке больших дивидендов, скорее наоборот. И Дональд Трамп победил на выборах во многом потому, что открыто говорил об этом.

Однако сейчас на него оказывают колоссальное психологическое давление не только враги в Конгрессе и СМИ, но даже члены его команды, советующие Трампу говорить с Путиным жестко, обвинить его во вмешательстве в американские выборы и предъявить ультимативный список требований к исполнению.

Если Трамп пойдет по этому пути, то ситуация может оказаться опасной и непредсказуемой. Скорее всего, даже самые яростные критики России и Путина, включая сенатора МакКейна (которого известный американский публицист Патрик Бьюкенан уже давно переименовал в Маканьяка), вряд ли хотели бы допустить такой сценарий. Однако есть опасность, что царящая в Вашингтоне атмосфера ненависти, может по случайности привести к прямому военному столкновению России с США и НАТО с катастрофическими последствиями для всех.

Вот почему 7 июля для Трампа наступит момент истины, и здесь ему может служить вдохновляющим примером 40-й президент США Рональд Рейган.

В критические моменты Рейган отвергал все советы, которые противоречили его убеждениям, и поступал, как считал нужным. Вспомним его высказывание о противниках ядерной сделки с Горбачевым: «Некоторые из тех, кто возражает активнее всего… в сущности, в глубине души уже смирились с неизбежностью войны — осознают они это или нет».

Трампу следует вдохновиться опытом Рейгана и отвергнуть давление и угрозы недоброжелателей в Конгрессе и СМИ.

Между прочим, американский конгресс не пользуется большим авторитетом в стране. В последнее время работу сенаторов и конгрессменов положительно оценивают не более 20% американцев. Пресса в настоящее время также абсолютно политизирована и перестала быть символом честной и объективной журналистики, что подтверждают частые скандалы и увольнения.

Накануне встречи с Путиным Трампу было бы неплохо еще раз перечитать свою инаугурационную речь и предложить российскому президенту присоединиться к работе по осуществлению тех целей и задач, где интересы США и России совпадают. В этом его поддержат не только те, кто за него голосовал, но также все, кто осознают опасность нынешней ситуации. Это могло бы стать хорошей заявкой на будущее.