Президента США Дональда Трампа на саммите G20 будут сопровождать глава Госдепартамента, советник по нацбезопасности, а также руководители финансово-экономического блока. Как рассказали «Известиям» высокопоставленные источники в американских дипломатических кругах, хозяин Овального кабинета берет с собой в Гамбург самых влиятельных сотрудников администрации. Одним из самых ожидаемых событий станут переговоры президентов России и США. Как заявил вчера помощник российского лидера Юрий Ушаков, первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля. Стороны ведут к ней активную подготовку.

По словам собеседников «Известий» в дипломатических кругах США, состав американской делегации на саммит в Германии уже сформирован . Однако это не значит, что все министры и советники будут присутствовать на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, но они будут рядом и смогут подключиться в случае необходимости.

— Глава Белого дома берет с собой весьма представительную группу. В нее войдут госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и, вероятнее всего, министр торговли Уилбур Росс либо министр финансов Стивен Мнучин. В состав делегации войдет также советник по экономическим вопросам Гэри Кон. Это самые доверенные лица, — сказал собеседник «Известий».

Между тем, как отметил источник в российских дипломатических кругах, Владимира Путина будут сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, а также представитель (шерпа) президента в G20 Светлана Лукаш.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал темы, которые могут стать основными в переговорах двух лидеров. Среди них — Сирия и Украина. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Москва также поднимет вопрос о возвращении дипломатической собственности, изъятой США в конце прошлого года.

Собеседники в дипломатических кругах отметили в беседе с «Известиями», что формат саммита не предполагает жестких рамок: каждый лидер страны из «двадцатки» сможет поднять любой вопрос и высказаться по той тематике, по которой посчитает нужным.

При этом источники в МИДе сходятся во мнении, что самым важным вопросом российско-американских переговоров станет ситуация в Сирии . Шестилетний конфликт и борьба с международным терроризмом, в частности с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России), являются наиболее вероятными точками соприкосновения интересов США и России. В этом смысле велика роль ключевого советника американского президента Герберта Макмастера. 29 июня именно он подтвердил встречу президентов России и США на полях саммита.

— Особняком стоит сирийский вопрос. Во-первых, по этой проблеме идет достаточно много рабочих контактов между представителями России и США. Во-вторых, Дональда Трампа сопровождает советник по нацбезопасности Герберт Макмастер. Он серьезный военный стратег, генерал, который прекрасно осведомлен о реальной боевой ситуации в Сирии. Это позволяет надеяться на создание атмосферы понимания намерений друг друга и предотвращение вооруженных инцидентов между Москвой и Вашингтоном. Война в Сирии, с одной стороны, самый перспективный момент развития российско-американских отношений, с другой — самый опасный. ИГИЛ терпит поражение, и фокус внимания России и США может сместиться. Поэтому именно здесь нужно договариваться, — сказал «Известиям» президент Центра национальных интересов (Вашингтон), издатель журнала The National Interest, американский политолог Дмитрий Саймс .

По его словам, не стоит недооценивать важность встречи двух лидеров. Несмотря на то что она пройдет в рамках международного саммита, переговоры имеют принципиальное значение.

— Между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится полноценная встреча. Однако нужно понимать, что речь идет о контактах на полях саммита G20 . Во-первых, встреча не продлится очень долго. Во-вторых, помимо нее, у обоих лидеров будет много других контактов, — сказал политолог.