Трампу в Гамбурге будет на кого опереться
Президента США Дональда Трампа на саммите G20 будут сопровождать глава Госдепартамента, советник по нацбезопасности, а также руководители финансово-экономического блока. Как рассказали «Известиям» высокопоставленные источники в американских дипломатических кругах, хозяин Овального кабинета берет с собой в Гамбург самых влиятельных сотрудников администрации. Одним из самых ожидаемых событий станут переговоры президентов России и США. Как заявил вчера помощник российского лидера Юрий Ушаков, первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля. Стороны ведут к ней активную подготовку.
По словам собеседников «Известий» в дипломатических кругах США, состав американской делегации на саммит в Германии уже сформирован. Однако это не значит, что все министры и советники будут присутствовать на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, но они будут рядом и смогут подключиться в случае необходимости.
— Глава Белого дома берет с собой весьма представительную группу. В нее войдут госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и, вероятнее всего, министр торговли Уилбур Росс либо министр финансов Стивен Мнучин. В состав делегации войдет также советник по экономическим вопросам Гэри Кон. Это самые доверенные лица, — сказал собеседник «Известий».
Между тем, как отметил источник в российских дипломатических кругах, Владимира Путина будут сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, а также представитель (шерпа) президента в G20 Светлана Лукаш.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал темы, которые могут стать основными в переговорах двух лидеров. Среди них — Сирия и Украина. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Москва также поднимет вопрос о возвращении дипломатической собственности, изъятой США в конце прошлого года.
Собеседники в дипломатических кругах отметили в беседе с «Известиями», что формат саммита не предполагает жестких рамок: каждый лидер страны из «двадцатки» сможет поднять любой вопрос и высказаться по той тематике, по которой посчитает нужным.
При этом источники в МИДе сходятся во мнении, что самым важным вопросом российско-американских переговоров станет ситуация в Сирии. Шестилетний конфликт и борьба с международным терроризмом, в частности с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России), являются наиболее вероятными точками соприкосновения интересов США и России. В этом смысле велика роль ключевого советника американского президента Герберта Макмастера. 29 июня именно он подтвердил встречу президентов России и США на полях саммита.
— Особняком стоит сирийский вопрос. Во-первых, по этой проблеме идет достаточно много рабочих контактов между представителями России и США. Во-вторых, Дональда Трампа сопровождает советник по нацбезопасности Герберт Макмастер. Он серьезный военный стратег, генерал, который прекрасно осведомлен о реальной боевой ситуации в Сирии. Это позволяет надеяться на создание атмосферы понимания намерений друг друга и предотвращение вооруженных инцидентов между Москвой и Вашингтоном. Война в Сирии, с одной стороны, самый перспективный момент развития российско-американских отношений, с другой — самый опасный. ИГИЛ терпит поражение, и фокус внимания России и США может сместиться. Поэтому именно здесь нужно договариваться, — сказал «Известиям» президент Центра национальных интересов (Вашингтон), издатель журнала The National Interest, американский политолог Дмитрий Саймс.
По его словам, не стоит недооценивать важность встречи двух лидеров. Несмотря на то что она пройдет в рамках международного саммита, переговоры имеют принципиальное значение.
— Между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится полноценная встреча. Однако нужно понимать, что речь идет о контактах на полях саммита G20. Во-первых, встреча не продлится очень долго. Во-вторых, помимо нее, у обоих лидеров будет много других контактов, — сказал политолог.
Еще одной темой, где стороны могут выйти на принципиальные договоренности, может стать арест по указу экс-президента Барака Обамы российской дипсобственности. Как отмечают американские СМИ, Дональд Трамп может использовать ситуацию и вернуть собственность России. Взамен Москва не станет принимать зеркальные меры. Таким образом, лидеры смогут продемонстрировать желание двух стран нормализовать отношения и выйти на обсуждение более значимых проблем.