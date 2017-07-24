Чтобы не утонуть в Ниагарском водопаде вашингтонской антироссийской риторики, следует всегда пытаться выловить в ней хоть какие-нибудь позитивные сигналы. Иначе что, строить бомбоубежища или на даче бункеры копать?

Понятно, что в новом пакете антироссийских санкций, который, скорее всего, будет принят конгрессом 25 июля, позитива уж точно нет, но зато есть небольшой шанс, что Трамп наложит на этот законопроект вето.

Казалось бы, и в выступлении директора ЦРУ Майка Помпео в Аспеновском институте искать что-то приятное для Москвы бесполезно. Действительно, Помпео говорил о том, что Россия при каждом удобном случае пытается навредить Америке, что она уже на протяжении многих лет, а не только в 2016 году, вмешивалась в американские выборы и что в Сирии главная цель России — это не борьба с терроризмом, а сохранение своих военных баз.

Но даже в такой, прямо скажем, агрессивной речи можно обнаружить элементы здравого смысла.

Во-первых, цитирую Помпео: «Я надеюсь, что мы сумеем найти те места, где США и Россия смогут совместно бороться с терроризмом». Во вторых, его слова о важной роли мягкой силы, когда страны конкурируют между собой не на поле боя, а в информационном пространстве.

Понятно, что Помпео при этом хотел подчеркнуть опасность мягкой силы, исходящую от российской стороны, но суть дела от этого не меняется. Разногласия должны разрешаться не бомбами и ракетами, а дискуссиями и обменами идей с опорой на реальные, а не вымышленные факты.

Собственно об этом и говорил Дональд Трамп во время предвыборной кампании и в своей инаугурационной речи, но многочисленные противники, включая политизированные СМИ, делают всё возможное, чтобы помешать ему воплотить эти идеи в жизнь.

Понятно, что у Москвы накапливается разочарование и даже раздражение из-за отсутствия более значительного прогресса в выполнении обещаний Трампа по сближению наших стран, но таковы политические реалии. Тем не менее следует признать, что какой-то прогресс всё же есть, и набраться «стратегического терпения».

Например, достигнуто довольно серьезное соглашение по деэскалации конфликта в Сирии; США прекратили военную помощь так называемой умеренной сирийской оппозиции; судя по тому, что Россия пока не ответила симметрично или даже асимметрично на декабрьские санкции Обамы, в Гамбурге между Путиным и Трампом, а затем в Вашингтоне между Рябковым и Шенноном достигнуто некоторое взаимопонимание.

Не погибла еще идея создания совместной рабочей группы по кибербезопасности. Хотя Трамп написал в Twitter, что они с Путиным «действительно обсуждали формирование группы по кибербезопасности, но это не означает обязательного исполнения», переговоры по этому вопросу продолжаются.

Еще один важный позитивный момент состоит в том, что, согласно недавним опросам общественного мнения, число американцев, испытывающих дружеские чувства по отношению к России, растет, несмотря на небывалый размах антироссийской пропаганды.

Правда, этот рост наблюдается в основном среди правых республиканцев, что коренным образом отличается от советских времен, когда Москва опиралась на левый фланг. Примерно треть голосующих за Республиканскую партию полагают, что с посткоммунистической Россией следует развивать дружеские и партнерские отношения, так как она разделяет их основные ценности.

Разумеется, таких взглядов придерживаются и некоторые сторонники Демократической партии, но в настоящее время по понятным причинам (из-за поражения Хиллари Клинтон по «вине России») их гораздо меньше — порядка 10%.

По оценкам экспертов, в Америке насчитывается около 60 миллионов граждан, симпатизирующих России, — колоссальный потенциал, на который можно опираться, предлагая конкретные идеи сотрудничества не только на официальном уровне, но и широко используя народную дипломатию.

Как справедливо отмечает издатель журнала Nation Катрина ванден Хювел, оппозиция Трампу не должна превратиться в оппозицию здравому смыслу. Существует большое количество проблем, в решении которых заинтересованы как США, так и Россия, и потому наше сотрудничество необходимо. Журнал The Nation выражает точку зрения левых, но подобные высказывания можно найти и в рупоре правых республиканцев — газете The Washington Times. Так что еще не всё потеряно.

Автор — политолог, общественный деятель

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