Первыми платить со смартфонов картами «Мир» начнут владельцы телефонов, поддерживающих платежную систему Samsung Pay, рассказал «Известиям» близкий к Центробанку источник, информацию подтвердили представители двух банков из топ-50 по активам. По словам собеседников, Samsung Pay раньше, чем Apple Pay и Android Pay, обеспечила техническую возможность оплаты картами Национальной системы платежных карт (НСПК) с телефонов. Возможность расплачиваться картами «Мир» с помощью Apple Pay и Android Pay появится в 2018 году, добавили источники. Эксперты полагают, что развитие бесконтактных технологий даст НСПК новые конкурентные преимущества. Впрочем, на первом этапе при запуске опции не исключены технические сбои и «зависание» мобильных приложений.

О том, что картой «Мир» можно будет платить с телефона, стало известно еще в прошлом году. Три главных игрока этого рынка — Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay — превращают телефон в виртуальную банковскую карту благодаря технологии NFC. Для оплаты покупки смартфон c NFC-чипом прикладывается к терминалу, а сумма покупки списывается с банковской карты клиента. Так же происходит и оплата по картам с бесконтактной технологией Visa PayWave и MasterCard PayPass.

По словам источника, близкого к ЦБ, первой возможность оплаты картами «Мир» со смартфонов обеспечила Samsung Pay.

— Технически эта платежная система первой подготовила всё к оплате картами «Мир» с телефонов, — отметил собеседник.

Представители крупных российских кредитных организаций из топ-50 подтвердили эту информацию.

— С помощью Apple Pay и Android Pay картами «Мир» можно будет расплачиваться в 2018 году, — отметили банкиры.

В пресс-службе НСПК «Известиям» сообщили, что технология для мобильных платежей разработана, однако раскрыть конкретные планы работы с платежными сервисами отказались. По словам представителей НСПК, пока рано говорить о том, какой платежный сервис — Samsung Pay, Apple Pay или Android Pay — будет подключен первым.

В пресс-службах Samsung, Apple и Google воздержались от комментариев.

Между тем на банковском рынке интерес к таким проектам довольно высок.

— Бинбанк заинтересован в развитии бесконтактных платежей по картам «Мир», мы будем участвовать в этом, — сообщил «Известиям» начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей Курзяков. — Интерес клиентов к платежам с помощью мобильных устройств очевиден, поскольку это быстрее и удобнее. А с учетом того, что карта «Мир» в перспективе будет у каждого жителя страны, развитие бесконтактных технологий необходимо и своевременно .

Сегодня участниками платежной системы «Мир» являются 384 банка, из них 132 эмитента. На 1 августа в России выпущено более 13 млн национальных карт.

Замдиректора департамента анализа защищенности компании Digital Security Глеб Чербов считает развитие бесконтактных платежей на базе карт «Мир» необходимым шагом для повышения конкурентного уровня сервиса — у MasterCard и Visa такая опция уже есть. По оценке эксперта, наиболее активно картами «Мир» со смартфонов будет расплачиваться молодежь — как и в случае с любым другим технологическим нововведением.

Впрочем, по словам Глеба Чербова, на первом этапе возможно и возникновение определенных технологических сложностей. Эксперт уточнил, что они могут быть связаны с недостаточно быстрым проникновением технологии на точки продаж или предоставления услуг и распространением обновлений для терминалов оплаты, добавляющих соответствующую функциональность для совместимости с новыми платежными приложениями.

Кроме того, эксперт уверен, что выход Samsung Pay на рынок карт «Мир» даст платежной системе определенные преимущества, учитывая распространение аппаратов Samsung, поддерживающих NFC . По его словам, самая большая аудитория пользователей — у Android Pay, который работает на всех смартфонах с одноименной операционной системой. Помимо Samsung это Lenovo, Alcatel, Huawei, Хiaomi, LG и многочисленные китайские модели по доступным ценам (от 6 тыс. рублей). У Samsung же NFC-чипами оснащены более 10 моделей с начальной ценой от 32,15 тыс. рублей, у Apple — менее 10 стоимостью от 27,99 тыс.

По данным отчета компании «Евросеть», наибольшую долю рынка в России по-прежнему составляют устройства на базе Android (87%). На втором месте — iOS (10%), а на третьем — Windows Mobile (2%).