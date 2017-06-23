Роспотребнадзор приступил к определению содержания Кодекса защиты прав потребителей — соответствующие предложения ведомство направит президенту до 1 декабря. В кодексе будут собраны уже действующие нормы закона «О защите прав потребителей» и других актов, например, об обязанности продавцов принимать карты «Мир» и отмене «мобильного рабства». Также в документ в соответствии с нормами международного права могут быть включены и новые пункты, в том числе о распространении действия кодекса на потребителей госуслуг.

Роспотребнадзор готовит предложения по созданию в России Кодекса защиты прав потребителей. Об этом «Известиям» сообщил близкий к службе источник, информацию подтвердили и в самом ведомстве.

— В числе особо значимых вопросов, которые предстоит решить до 1 декабря 2017 года, — подготовка предложений по кодификации законодательства РФ о защите прав потребителей, состоящего сегодня из большого массива нормативных правовых актов, не во всем и не всегда гармонизированных между собой, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Представитель ведомства добавил также, что предложения по содержанию кодекса готовятся по поручению Владимира Путина, однако от дальнейших комментариев отказался.

Президентское поручение было дано по итогам Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей», прошедшего в апреле. Глава государства распорядился представить предложения «по кодификации законодательства РФ о защите прав потребителей и его актуализации с учетом норм международного права».

В подготовке доклада Госсовета, с учетом которого и были даны поручения, участвовал член экспертного совета при правительстве Петр Шелищ. Он рассказал «Известиям», что под международным законодательством имеется в виду новая редакция резолюции ООН «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», принятая в ноябре 2015 года. Она, в частности, предусматривает распространение законодательства о защите прав потребителей и на потребителей госуслуг, чего в России пока нет, уточнил Петр Шелищ.

«Новая редакция «Руководящих принципов…», среди прочего, однозначно разрешает вопрос о распространении принципов защиты прав потребителей на сферу финансовых услуг, туристического обслуживания и на электронную коммерцию», — подчеркивается в проекте документа Роспотребнадзора.

Близкий к ведомству источник в беседе с «Известиями» уточнил, что в кодекс предлагается включить главы, содержащие требования к оказанию основных видов услуг (например, кредитования, страхования, образовательных, медицинских и услуг связи) и типовым договорам на их оказание. По его словам, основой кодекса станет действующий закон «О защите прав потребителей», также в него будут включены нормы из других законов. То же следует и из документов Роспотребнадзора. Речь, например, о положении о реструктуризации долгов из закона «О несостоятельности (банкротстве)», нормах об отмене «мобильного рабства» из закона «О связи», обязанности торговцев принимать карты «Мир» из закона «О национальной платежной системе», норме о страховании вкладов на сумму до 1,4 млн рублей из закона «О страховании вкладов физлиц…», защищающих потребителей положениях закона «Об основах туристской деятельности в РФ».

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Кодексе будут гармонизированы нормы действующего законодательства, не всегда согласующиеся между собой. Уточнить, о каких именно несоответствиях идет речь, представитель ведомства затруднился.

— Законом «О связи» до апреля прошлого года для операторов (исполнителей услуги связи) был установлен срок рассмотрения претензии потребителя 60 дней. Затем его сократили до 30 дней (по услугам международной и междугородней телефонной связи, подвижной связи с роумингом оставили те же 60 дней), тогда как по закону «О защите прав потребителей» на удовлетворение основных претензий потребителя дается 10 дней. Также вразрез с законом «О защите прав потребителей» предусмотрен и обязательный претензионный порядок урегулирования споров в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения оператором связи обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи, — привел примеры Петр Шелищ.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Дмитрий Титов предположил, что принятие Кодекса прав потребителей может способствовать снижению количества юридических и судебных ошибок.

— Любая кодификация несет с собой удобство применения. Когда нормы сведены в кодексе, их гораздо удобнее использовать, чем когда они «разбросаны» в разных законах. Соответственно, может быть меньше ошибок и сложностей в работе судов, Роспотребнадзора, юристов, — пояснил Дмитрий Титов.

Как ранее сообщали «Известия», с 2010 года общее число обращений в территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора по защите прав потребителей возросло практически вдвое: в 2010 году в службу поступило 357 тыс. претензий, а в 2016-м — уже 695 тыс.