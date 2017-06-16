В середине июля состоится заседание наблюдательного совета ассоциации «Финтех», в которую входят представители Центробанка и коммерческих банков. Одним из главных вопросов встречи станет выбор системы, на которой будет работать обсуждаемая ЦБ платформа моментальных платежей. По данным двух источников «Известий», близких к проекту, может быть выбрана подконтрольная ЦБ Национальная система платежных карт (НСПК). С помощью этой системы граждане смогут обмениваться друг с другом быстрыми платежами. Эксперты считают это логичным шагом и прогнозируют увеличение безналичного оборота.

По словам представителей «Финтеха», вопрос, на какой базе сделать p2p-платформу, с помощью которой люди смогут проводить платежи в пользу других физлиц и оплачивать товары и услуги, будет одним из главных на встрече.

— Этот вопрос есть в повестке, мы рассмотрим вопрос — делать или не делать платформу моментальных платежей на базе НСПК, — уточнил источник, близкий к «Финтеху».

Официальные представители «Финтеха» отметили, что подобные вопросы обсуждаются только в рамках наблюдательного совета, на данном этапе вопросы архитектуры системы не решены.

— Популярность сервиса р2р-платежей растет благодаря простоте, удобству и скорости переводов. Безусловно, этот сервис нужно развивать на единой платформе, но роль НСПК в реализации идеи платформы моментальных платежей пока не определена, — отметили в пресс-службе НСПК.

О том, что ЦБ с банками, входящими в ассоциацию «Финтех», собираются создать р2р-платформу, стало известно в апреле. Планируется, что с помощью инновации граждане смогут переводить друг другу до 100 тыс. рублей. Совершать платежи можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы, которые будут интегрированы с платформой и, соответственно, с платежной системой ЦБ (сейчас доступ к ней имеют только банки). Провести платеж можно будет не только с помощью банковской карты: обсуждаются также номер счета в банке, номер мобильного, QR-код, e-mail и др.

Ассоциацию «Финтех» в 2016 году учредили ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, НСПК и Qiwi. Кроме того, в объединение входят Бинбанк, «Ак Барс», Тинькофф-банк, СКБ-банк, РНКО «Платежный центр», ПАО «Ростелеком».

— Создание платформы моментальных платежей на базе НСПК — логичный шаг с точки зрения развития национальных платежных сервисов, — уверен начальник отдела развития платежных сервисов Бинбанка Олег Козлов. — Переводы с карты на карту — одна из самых востребованных финансовых услуг, количество партнеров, которые используют аналогичную платформу Бинбанка, с каждым годом удваивается: некрупные финансовые институты используют сервисы крупных банков. Создание еще одной новой платформы повысит конкуренцию на этом рынке, от чего выиграют клиенты.

Начальник управления цифровой трансформации ВТБ Алексей Чубарь также позитивно оценивает возможность создания платформы быстрых p2p-расчетов на базе НСПК.

— Вопрос конкретной реализации находится в проработке, — отметил Алексей Чубарь. — Использование наработок НСПК, безусловно, сильный позитивный фактор, позволяющий рассчитывать на появление сервиса в сжатые сроки. При этом важно обеспечить эффективный баланс удобства использования, быстроты расчетов и защищенности трансакций.

По словам Алексея Чубаря, использование иностранных платежных сервисов — по опыту других стран — нецелесообразно по экономическим причинам.

По мнению управляющего партнера АО «2К» Тамары Касьяновой, это решение имеет не только финансовые, но и политические основания.

— НСПК появилась как реакция на действия Visa и MasterCard, которые остановили обслуживание карт нескольких российских банков в 2014 году, — пояснила Тамара Касьянова. — Создание российского аналога PayPal логично делать на основе НСПК, чтобы быть максимально независимыми от возможной блокировки со стороны Запада. Независимость — главный плюс НСПК. Минусы такого решения — ограниченность действия системы в смысле территорий и клиентов. Особых рисков у этого решения нет, кроме возможности хакерских атак, угрожающих любой киберсистеме.

Тамара Касьянова отметила, что создание р2р-платформы на основе НСПК увеличит безналичный оборот.