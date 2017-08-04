Россия к 2035 году может существенно усилить свое присутствие в Арктическом регионе. Осенью правительство рассмотрит новую редакцию госпрограммы развития Арктики, которую подготовило Минэкономразвития. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. В документе предусмотрены мероприятия по разделам «Развитие судостроительной промышленности» и «Строительство атомных ледоколов». Начато строительство трех атомных ледоколов, однако их количество может быть увеличено.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, потребность в атомных ледоколах к 2035 году в ведомстве оценивают в восемь единиц. Сейчас в России эксплуатируются четыре таких судна. В ООО «Балтийский завод – Судостроение» уже начато строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Кроме того, до конца 2017 года завершится разработка технического проекта атомного ледокола «Лидер». К 2035 году с учетом вывода из эксплуатации трех действующих ледоколов, по информации госкорпорации «Росатом», существует потребность еще в двух судах проекта 22220. В перспективе возможно строительство до трех ледоколов «Лидер».

— Объемы финансирования и сроки строительства будут определены после предоставления Минпромторгом необходимых обосновывающих документов и материалов. Окончательные решения правительства по вопросу реализации госпрограммы ожидаются не ранее сентября 2017 года, — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

Проект 10510 «Лидер» — перспективный новый тип российских атомных ледоколов. Главные задачи этих судов — обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. В настоящий момент ведется проектирование, примерная стоимость создания одного судна — порядка 70 млрд рублей. Что касается универсальных ледоколов проекта 22220, то их стоимость оценивается в 47 млрд рублей.

— Потребность в судах для работы на Северном морском пути в основном сформирована российскими нефтегазовыми компаниями. Строительство будет осуществляться преимущественно на производственных мощностях судостроительного комплекса «Звезда», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Как пояснили в СК «Звезда», перспективным планом предусмотрено строительство 151 судна. Потребность в конкретных судах зависит от изменения технических и иных характеристик инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне России. ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и Минпромторг уже провели анализ потенциальных грузопотоков Северного морского пути. Согласно информации ФГУП, перспективная грузовая база составляет 77,8 млн т в год. Для обеспечения такого грузопотока ориентировочно необходимо 69 судов, в том числе танкеры, танкеры-газовозы, балкеры (специализированное судно для перевозки грузов насыпью), контейнеровозы, ледоколы.

— Новая программа строительства ледоколов неизбежна для России, если государство хочет сохранить свой суверенитет на этих территориях. Без ледокольного флота это невозможно. Вопрос может быть в другом: насколько это будет экономически эффективно. Не должно быть сверхзатрат и разбазаривания бюджетных денег под флагом этого строительства, — отметил директор Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил (СОПС) Александр Пилясов.

Дмитрий Медведев на одном из последних совещаний по бюджету на 2018–2020 годы заявил о необходимости перераспределить финансовые ресурсы на приоритетные проекты в Арктике. Некоторые планы развития этого региона предложено перенести на более поздний срок.

Северный морской путь — транспортная магистраль протяженностью почти 5,5 тыс. км. На маршруте находится свыше 50 портов, среди них Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения. Продолжительность навигации составляет 2–4 месяца. По Северному морскому пути осуществляется перевозка добываемых на Севере нефти и газа, леса. Эта морская магистраль обеспечивает 90% транспортировки никеля в России и 65% меди.