Минприроды составило план очистки Арктики от мусора, обобщив сведения региональных дорожных карт по ликвидации накопленного ущерба экологии, сообщили «Известиям» в ведомстве. Ранее была проведена инвентаризация свалок, заброшенных предприятий и других арктических объектов, наносящих вред окружающей среде. Некоторые субъекты уже к концу года рассчитывают избавиться от мусорного наследия прошлого. В Госдуме не так оптимистично оценивают положение дел в арктической зоне. Депутаты хотят разработать федеральную программу по очистке Арктики.

В обобщенную дорожную карту Минприроды попали экологические планы Мурманской и Архангельской областей, Якутии и Ненецкого автономного округа.

Мурманская область предполагает на средства федерального бюджета до конца этого года частично ликвидировать свалку неопознанных судов возле поселка Ретинское Кольского залива, а в 2018-м очистить от загрязнения нефтепродуктами земли Минобороны в поселке Чан-Ручей. За счет собственных средств регион намерен рекультивировать в 2018 году свалки твердых бытовых отходов в Мурманске и Заозёрске, пометохранилища птицефабрик «Снежная» (2017 год) и «Мурманская» (2019-й), а до конца 2018 года очистить от нефтепродуктов участки на мысах Шавор и Мохнаткина Пахта.

Якутия в рамках федеральной подпрограммы «Чистая страна» собирается ликвидировать хвостохранилище Куларской золотоискательной фабрики Усть-Янского улуса и на собственные средства избавить от металлолома поселок Тикси.

Архангельская область очистит ручей Кузнецов в Мезенском районе и продолжит ликвидацию накопленного вреда на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Оба мероприятия включены в подпрограмму «Чистая страна».

Ненецкий автономный округ также по федеральной подпрограмме собирается до 2019 года рекультивировать свалку твердых коммунальных отходов в Нарьян-Маре.

Если сравнить статистические данные с дорожной картой, получится, что Якутия до конца этого года избавится от всех вредных объектов, а Мурманская область решит свои экологические проблемы в течение ближайших трех лет. Однако в дорожную карту Минэкологии не попали Чукотский и Ненецкий АО, а также Красноярский край, где, по данным на сентябрь 2016 года, выявлено больше всего проблемных зон — 52. Всё это — нефункционирующие военные объекты.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды насчитал в Архангельской области 25 горячих экологических точек, в Ямало-Ненецком АО — 12 (почти все — брошенные и затопленные объекты в акватории морей и рек), в Мурманской области — шесть, Чукотском АО — три, Ненецком АО и Якутии — по две. Всего министерство выявило 102 объекта. Среди них есть 33 свалки бытовых и промышленных отходов, территории, загрязненные нефтепродуктами, объекты накопленного вреда горнодобывающей промышленности.

Дорожную карту Минприроды направило в Госдуму. В середине июня депутаты обратились к министру природных ресурсов Сергею Донскому с просьбой пересчитать вредные объекты в Арктике и определить средства, необходимые для их ликвидации.

«Экологическая обстановка в Арктике оценивается как напряженная. Одной из причин экологического ущерба являются последствия хозяйственной деятельности первой волны освоения Крайнего Севера, — говорится в запросе депутатов. — На сегодняшний день на арктической территории накоплено большое количество отходов, в том числе брошенный фонд разведочных скважин. Практически везде обнаружены брошенное оборудование, техника, иные устойчивые к разложению отходы».

По мнению одного из авторов обращения, члена комитета ГД по природным ресурсам Владимира Сысоева, проблема с экологией в Арктике в том, что многие вопросы по ликвидации мусора законодательно не урегулированы. В частности, не установлен порядок определения экологического ущерба.

— Нужно принять жесткое экологическое законодательство, иначе потом мы не сможем восполнить потери, — считает депутат. — Уже сегодня эти последствия чувствуются. Не зря, например, в Обь-Иртышском бассейне запрещен вылов осетровых, муксуна. Во многих реках построены нефте- и газопереходы, препятствующие миграции рыб. А в Кондинском районе Ханты-Мансийского АО даже станции водоочистки не могут довести воду до питьевого состояния. В Нефтеюганске потратили миллиарды рублей на станцию водоочистки, а у горожан как не было чистой воды, так и нет. Это всё последствия нашего отношения к экологии. Поэтому мы должны ужесточать законодательство. Но сначала надо собрать достоверную информацию.

Владимир Сысоев отметил, что самые горячие точки — на Ямале и в Якутии, потому что там уже развернулся процесс второго промышленного освоения. Экологи, однако, отмечают, что возобновление хозяйственной деятельности иногда сопровождается рекультивацией старых свалок. Так, например, на Новосибирских островах восстановлена военная база и заодно работает экологический взвод Минобороны, который занимается очисткой территории. Многое сделано для экологии и других островов: Земли Франца-Иосифа, Земли Александра, острова Врангеля.

— Десятилетиями в процессе освоения Арктики вокруг любой полярной станции и войсковой части накапливалось безумное количество металлолома: бочки от топлива, техника, отработавшая свой срок, руины зданий, — пояснил «Известиям» координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Михаил Стишов. — В последние годы этим стали довольно активно заниматься. Из-за объемов мусора и короткого летнего сезона не стоит ожидать, что процесс уборки будет быстрым. Но он идет.

Правда, по словам эколога, возникает другая проблема. При рекультивации свалок нарушается небогатая, но типичная для Арктики экосистема. Ведь замусоренные участки уже давно поросли различными травами. И в процессе зачистки они волей-неволей уничтожаются. Со стороны зачищенное место выглядит приятно: мусора нет, одни камни. Но уничтоженная растительность будет восстанавливаться десятилетиями. Поэтому в особо чувствительных местах нужно действовать более щадящим образом.

В Госдуме не слишком рассчитывают на то, что регионы могут самостоятельно исправить экологическую ситуацию в Арктике. На основе информации, полученной от Минприроды, парламентарии собираются решить, нужно ли разрабатывать федеральную программу по софинансированию арктических экологических мероприятий.