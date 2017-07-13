Ученые Арктического и Антарктического НИИ создали новые средства мониторинга гидрометеорологической и геофизической обстановки в западной Арктической зоне, которые позволят снизить риски и предотвратить техногенные катастрофы в районах добычи энергоресурсов, а также обеспечат безопасность навигации по Севморпути (СМП). А ранее был разработан навигатор для ледового плавания — автоматизированный комплекс мониторинга и прогнозирования (АКМОН), который видит в динамике ледяные поля и разводья и помогает вовремя предупредить капитанов о состоянии акватории.

Природные угрозы в условиях меняющегося климата создают серьезные риски для судоходства в Арктике. Чтобы свести к минимуму их последствия, в 2016 году различные организации провели в северных морях более 30 экспедиций. А Арктический и Антарктический НИИ (ААНИИ) — главное звено в сфере российских научных исследований в регионе — создал для полярных широт несколько комплексов для мониторинга природных опасностей в различных средах: айсберги, атмосфера, сейсмический режим.

Как рассказал «Известиям» советник директора ААНИИ, заслуженный метеоролог РФ Александр Данилов, автоматизированный комплекс мониторинга и прогнозирования (АКМОН), разработанный в институте, уже обеспечивает умное плавание судна во льдах.

— Комплекс снабжает штурмана информацией о текущей и прогностической ледовой обстановке, волнении, течении, ветре, наложенной на электронную навигационную карту. Для этого АКМОН получает данные с космических аппаратов и гидрометеостанций, обрабатывает их, рассчитывает нужные параметры и передает на судно, что обеспечивает его умное плавание во льдах, максимально безопасное и эффективное, — пояснил Александр Данилов.

Но помимо «ледового навигатора», в НИИ в рамках проекта «Создание новых методов и средств мониторинга гидрометеорологической и геофизической обстановки на архипелаге Шпицберген и в Западной Арктической зоне РФ» создано семь экспериментальных аппаратных программных комплексов. Каждый используется для различных сред и процессов: лед, айсберги, климат, атмосфера и океан, загрязнение, сейсмический режим, опасные геодинамические явления. Благодаря комплексам можно вести высокоточный мониторинг опасных явлений, предупреждать техногенные катастрофы и загрязнение в районах добычи энергоресурсов, обеспечивать безопасность навигации по Севморпути.

В последние годы в российской Арктике создана современная научная инфраструктура. Но перспективы освоения севера во многом зависят от потепления в регионе.

— Сокращение площади морских льдов в целом благоприятствует развитию судоходства, однако сохраняется вероятность сложных ледовых условий, возникновения ледовых сжатий. Наиболее уязвима береговая инфраструктура СМП вследствие оттаивания вечной мерзлоты, что следует учитывать при проектировании и эксплуатации портовых сооружений. Результаты исследований указывают, что с высокой степенью вероятности потепление продолжится в XXI веке. Возможно, в его второй половине ледяной покров Арктики станет сезонным, однако лед всё равно будет присутствовать на акватории СМП большую часть года, — сказал Александр Данилов.

Член Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата Олег Анисимов сообщил «Известиям», что за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в российской Арктике увеличивалась вдвое быстрее, чем в среднем по Земле. Особенно сильно теплели весна, на 0,8–1 градус за 10 лет, и осень, на 0,4–0,8 градуса за 10 лет.

Минимальная площадь морского льда сокращалась более чем на 13% каждые 10 лет. Почти исчез самый прочный многолетний лед. Сейчас 70% льда имеет возраст один-два года, 95% льда — не старше пяти лет. К середине XXI века весь арктический бассейн может в сентябре ежегодно быть свободным ото льда. Увеличение периода навигации несет в себе как экономическую выгоду, так и риски загрязнения природы вследствие активизации хозяйственной деятельности.

Впрочем, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин заявил «Известиям», что современные технологии и ответственное отношение к природе способны минимизировать этот вред.