Президент России Владимир Путин принял решение сдвинуть сроки сдачи головного атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика» с 2017 на 2019 год, сообщает «Комерсантъ».

Срыв сроков может привести к крупному скандалу, президент уже дал поручения ФСБ, Счетной палате и Генпрокуратуре провести проверки и разобраться в причинах срыва проекта.

ФГУП «Атомфлот» (владеет атомными ледоколами, подконтролен «Росатому») и ООО «Балтийский завод — судостроение» (БЗС, входит в ОСК) договорились о строительстве «Арктики» в 2012 году. На проект из бюджета были выделены 37 млрд рублей. В 2014 году был заключен контракт еще на два ледокола серии — «Сибирь» и «Урал» — на 84,4 млрд рублей.

Новым сроком сдачи «Арктики» назван 2019 год, «Сибирь» вместо 2019 года выпустят в 2021, а «Урал» вместо 2020 года в 2022 году.

Одной из главных причин срыва строительства эксперты называют украинский конфликт. Турбины для ледоколов должны были доставить с украинского Харьковского турбинного завода. Но после 2014 года их пришлось строить на Кировском заводе. Как сообщается, в настоящее время серьезных технических сложностей нет. Первая турбина уже проходит испытание, вторая должна быть испытана к октябрю.

По словам источника «Коммерсанта» в правительстве, разбор полетов затронет должностных лиц ОСК и «Росатома», которые не уведомили заранее о сложностях, поставив Кремль перед фактом срыва госконтракта.