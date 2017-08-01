Впервые в России прошла операция по установке бионического глаза. Эта операция прошла успешно, и в перспективе, по словам замглавы Минздрава Татьяны Яковлевой, инновационную технологию сделают доступной для слепых.

На пресс-конференции Яковлева заявила, что как только экономическая эффективность операции подтвердится, она будет включена в перечень видов медицины высоких технологий. «Эти операции будут делаться за счет государства нашим пациентам», — подчеркнула замглавы здравоохранительного ведомства.

Бионический глаз, иначе называемый ретинальным имплантом, — это устройство, которое состоит из специальных очков с маленькой видеокамерой, блока обработки изображения и электростимулятора.

Устройство начало успешно работать у 59-летнего слепого пациента из Челябинска. После курса реабилитации мужчина смог увидеть силуэт своей дочери.