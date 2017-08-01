Житель Челябинска, ставший первым в России пациентом, которому имплантировали киберсетчатку, сейчас уже дома. Он самостоятельно осваивает инновационный аппарат и заново узнает окружающий мир. Однако скоро челябинец вернется в Москву, чтобы пройти обучение и получить комплекс упражнений для работы с новыми глазами. Тем временем врачи НИЦ офтальмологии ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, созданного на базе Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Минздрава РФ, подыскивают пациента для следующей подобной операции. Но одновременно вынашивают более грандиозные планы. Об этом «Известиям» рассказал директор НИИ Христо Тахчиди.

– Как сейчас себя чувствует ваш пациент?

– Он в полном порядке. Активно пользуется новыми возможностями, многому научился.

– А вы довольны результатом операции?

– Да, очень. Послеоперационный период прошел гладко. Все этапы лечения выполняются в полном объеме, а по срокам пациент идет даже с опережением в несколько месяцев.

– Что это значит?

– Американские коллеги, отвечающие за работу электроники, отметили, что по быстроте освоения аппарата и эффекту от операции наш пациент входит в десятку лучших. А вы помните, что во всем мире их уже более 300. Те вещи, которые другие больные при подобных операциях начинали делать через три месяца, челябинец выполнил буквально при первом включении техники. У него сразу появилось понимание того, что требуется делать.

– А вам уже удалось создать новый технический язык для дальнейшего общения с подобными пациентами?

– Этим мы займемся после 8 августа, когда челябинец снова прилетит к нам. Пока он осваивает прибор. У системы бионического зрения есть несколько программ: обычный визуальный контроль, программа работы в сумерках, контроль по граням – когда человек четко видит грани предметов (бордюр тротуара или край стола). У прибора разные режимы работы. Например, со звуковым сигналом: если нет контакта между проводниками и микроантенной на глазу, то система оповещает об этом. Кроме того, аппарат нужно обслуживать: заряжать батареи и т. д. Все это должно стать привычным. Правда, наш пациент освоил все опции в первый же день. И начал разглядывать окружающие предметы. Например, смог по белым халатам пересчитать врачей вокруг себя, различить светлые шарики на темном столе.

– Когда вы отпустите пациента в «свободное плаванье»?

– Впереди у нас несколько обучающих циклов. Первый – в августе – продлится три дня. Пациент получит комплекс упражнений, которые будет осваивать в домашней обстановке до сентября. Потом он снова приедет к нам. По результатам определим дальнейший план действий. Наша цель – дать пациенту возможность жить максимально полной самостоятельной жизнью.

– Панируете повторить операцию по установке киберглаза?

– Вторую подобную операцию мы поведем осенью. Сейчас подбираем для нее пациента. Уже есть несколько кандидатов, мы их пока тестируем.

– Операция будет в точности такая же?

– Скорее всего, да. Но у нас есть и более амбициозные планы. Мы хотим прооперировать человека, у которого полностью отсутствуют слух и зрение, и вернуть и то, и другое.

– Поставить за одну операцию бионическое ухо и бионический глаз?

– Да, одновременно произвести кохлеарную имплантацию на ухе и имплантацию бионического глаза. У нас для этого очень хорошие условия: в одном месте сосредоточены обе клиники. Наши хирурги овладели обеими технологиями. Задача достаточно интересная: совмещение двух электронных устройств на одном человеке. Как они будут влиять друг на друга и будут ли влиять, как это исключить – над такими вопросами мы сейчас трудимся. Это будет абсолютно новая история в мировом масштабе.

«Известиям» также удалось пообщаться с дочерью 59-летнего обладателя киберглаза Еленой.

– Как у вашего отца изменилось мироощущение после операции?

– Он очень доволен. Все время в хорошем настроении. Надевает аппарат и ходит счастливый. Ему намного легче передвигаться и в радость заново узнавать мир.

– Стал ли он активнее в повседневной жизни?

– Папа и до операции был вполне самостоятельным: сам справлялся дома, один ездил на работу через весь город. Только на остановках просил подсказать номер маршрута. Но раньше он ходил исключительно заученными маршрутами, а сейчас может выбирать направление.

– Общее самочувствие тоже хорошее?