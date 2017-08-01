Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал введение в отношении него персональных санкций со стороны США (в частности, заморозку всех активов на американской территории и запрет гражданам Соединенных Штатов вести с ним какой-либо бизнес).

«Против меня ввели санкции, потому что я провожу уникальные выборы в истории Америки. Я горжусь тем, что эти санкции введены», — заявил политик в ходе оглашения результатов состоявшихся в выходные выборов в учредительное собрание.

Мадуро пояснил, что считает введение против него ограничительных мер «наказанием за защиту природных ресурсов Венесуэлы», передает местный телеканал Globovision. Кроме того, венесуэльский лидер пообещал не бояться взысканий со стороны Вашингтона, даже если они будут расширены и ужесточены.

Как сообщали «Известия», президент США Дональд Трамп назвал Мадуро «плохим лидером» и диктатором, а потом обвинил в «возмутительном захвате абсолютной власти». Венесуэльское правительство он призвал выпустить политзаключенных, прекратить репрессии, ликвидировать наиболее острые гуманитарные проблемы населения, а главное — следовать основному закону своей страны и обеспечить проведение свободных выборов.

Ранее СМИ писали о возможности введения нефтяных санкций против Венесуэлы, которая получает из США черное золото и экспортирует его, смешав с добытым на своей территории. Блокирование поставок американской нефти стало бы болезненным ударом по экономике республики, но источники в Белом доме уже опровергли саму возможность распространения санкций на нефтяной сектор — во всяком случае, в ближайшее время.