Компания OCSiAl, созданная в 2010 году в Новосибирске, в 2020 году откроет производство одностенных углеродных нанотрубок и исследовательский центр по изучению применения наноматериалов в промзоне Ханебеш и Диффердандже (Люксембург) соответственно.

Планируемая годовая мощность предприятия составляет 250 т наноматериалов, общий объем инвестиций — €100 млн, а количество создаваемых рабочих мест — 200, пишут «Известия» со ссылкой на заявление вице-премьера и министра экономики Великого Герцогства Люксембург Этьена Шнайдера.

Одностенные углеродные нанотрубки, технология промышленного синтеза которых стала первой разработкой OCSiAl, обеспечивают изготовленным из них деталям уникальные свойства — например, вес в 250 раз меньше аналогичного по прочности стального изделия или придание силикону электропроводимости. Использование одностенных углеродных нанотрубок в производстве автомобильных шин позволит снизить их вес, повысив износостойкость и улучшив сцепление с мокрой дорогой, а в электрохимических источниках тока — существенно увеличить емкость аккумуляторов и в несколько раз нарастить число циклов их заряда-разряда.

Гендиректор OCSiAl Юрий Коропачинский считает, что открытие производства и синтеза в ЕС, рядом с крупнейшими потребителями нанопродукции, станет залогом успеха для российской компании, и «Люксембург для этого идеально подходит», поскольку находится в самом центре Западной Европы по соседству с Францией, Германией и Бельгией, а также лоялен к России и оптимален с точки зрения защиты авторских прав.

«Свои ноу-хау мы охраняем не хуже, чем государственные тайны», — пояснил Коропачинский, добавив, что из-за специфики законов об охране интеллектуальной собственности OCSiAl не рискует открывать производство в Китае, Корее или Японии.

Кроме того, именно в Люксембурге компания сумела найти экспертов мирового уровня для работы в создаваемых ею трех центрах разработки новых продуктов — композитов, термопластов и эластомеров.

Подробнее — в материале «Известий»: Российские нанотехнологии пришли в Европу