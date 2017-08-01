Созданная россиянами компания OCSiAl создаст в Люксембурге промышленное производство одностенных углеродных нанотрубок и центр исследований. Об этом объявил вице-премьер и министр экономики Великого Герцогства Люксембург Этьен Шнайдер. Производство начнется в 2020 году, планируемая мощность — 250 т наноматериалов в год.

Компания с российскими корнями OCSiAl планирует развернуть в промышленной зоне Ханебеш (Люксембург) промышленное производство одностенных углеродных нанотрубок. Кроме того создается исследовательский центр по изучению применения наноматериалов в Диффердандже (также Люксембург). Общий объем инвестиций составит €100 млн. В компании сообщили, что планируется создать около 200 рабочих мест.

Как рассказали представители фирмы, одностенные углеродные нанотрубки отличаются по свойствам от других известных материалов. Уже сейчас известно множество применений для них. Например, деталь, сделанная из нанотрубок, будет в 250 раз легче равной по прочности стальной. При добавлении наноматериала силикон становится электропроводным. С нанотрубками вес шин уменьшается, при этом увеличивается износостойкость и сцепление на мокрой поверхности. Используя такие материалы в электрохимических источниках тока, можно значительно увеличить емкость аккумуляторов и в несколько раз — количество циклов заряда-разряда.

Компания OCSiAl была создана в 2010 году российскими учеными и предпринимателями. Первой разработкой стала технология промышленного синтеза одностенных углеродных нанотрубок. Она основана на изобретениях одного из сооснователей компании — академика Михаила Предтеченского. В 2015 году в Новосибирске созданный фирмой промышленно-исследовательский реактор выдал первую промышленную партию в 1250 кг одностенных углеродных нанотрубок. В 2016 году OCSiAl синтезировал 4 т одностенных углеродных нанотрубкок, а в этом году подойдет к предельной производительности для этого реактора — 10 т. К этому времени в соседнем помещении завершится монтаж уже промышленного реактора Graphetron 50 производительностью 50 т в год.

Основное производстве планируется в Люксембурге.

По словам генерального директора OCSiAl Юрия Коропачинского, высокоразвитые страны должны придумывать базовые технологии на собственной территории, а производство выносить в другие государства. Например, по такому принципу работает компания Apple — ее производство расположено в Китае.

— Создание производства и синтеза рядом с крупнейшими европейскими потребителями — успех для российской технологической компании. Люксембург для этого идеально подходит, — пояснил Коропачинский. — Во-первых, эта страна граничит с Францией, Германией и Бельгией, она расположена в самом центре Западной Европы. Во-вторых, здесь одно из лучших в мире законодательств в области охраны интеллектуальных прав. Свои ноу-хау мы охраняем не хуже, чем государственные тайны. Поэтому не строим заводы в Японии, Китае или Корее, хотя к нам обращались с такими предложениями.

Существенно и то, что в Люксембурге находятся большие современные производства в области химии и металлургии.

— Это для нас принципиально, — отметил Коропачинский. — Помимо производства, мы создаем три центра разработки по созданию новых продуктов: для композитов, термопластов и эластомеров. В России нет в этой области экспертов мирового уровня. Мы нашли и наняли таких специалистов именно в Люксембурге.

Кроме того, как напомнил глава OCSiAl, Люксембург — нейтральная страна, поддерживающая лояльное отношение к современной России.

Доцент Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Алексей Грехов рассказал, что одностенные углеродные трубки известны науке уже более 20 лет. По его словам, это объекты с уникальными свойствами по прочности и электропроводности.

— Так можно создать новый материал, который прочнее стали, при этом обладает гибкостью полимера, — пояснил Грехов. — Или заставлять любой материал проводить ток — чтобы заменить металлический провод легким полимерным.

Несколько лет назад американские ученые разрабатывали проект космического лифта со сверхпрочным тросом из углеродных нанотрубок. Но при текущем уровне технологий такое изобретение может появиться не ранее чем через несколько десятков лет.

Высокотехнологические фирмы с российскими корнями и ранее размещали производство в других странах. Например, компания YotaDevices (среди ее соучредителей — госкорпорация «Ростех») в 2013 году начала выпуск смартфонов YotaPhone в Китае. Два разработчика дронов для сельского хозяйства, Fly&Film и Gamaya (основаны выходцами из России), в 2010 года открыли производство в Швейцарии. В прошлом году резидент «Сколково» — пермская компания «Промобот» (создает роботов-промоутеров) подписала соглашения о производстве в КНР.