Эксперты ожидают низкую явку на предстоящих в сентябре региональных выборах: конфликты региональных элит, неспособность оппозиции отрабатывать местную повестку, а также узнаваемость и предсказуемость кандидатов от оппозиционных партий могут привести к отсутствию интереса со стороны граждан. Такие оценки содержатся в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Кадровый состав кандидатов от партий на губернаторских выборах давно не обновлялся - кроме "Единой России", внутрипартийные полноформатные праймериз не провела ни одна из партий. Так, КПРФ по-прежнему делает ставку на стабильность и проверенные временем кадры, участвовавшие в выборах еще в 1990-х годах. У ЛДПР списки кандидатов на региональных и муниципальных выборах традиционно возглавляет лидер партии Владимир Жириновский. У "Справедливой России" все так же высока доля выходцев из других партий или беспартийных.

В этой ситуации эксперты ожидают снижения интереса к выборам со стороны избирателей, которые устали голосовать за одних и тех же кандидатов.

- Запрос на новые лица имеет в российской политике универсальный характер. Люди востребуют новые лица и в руководстве страны, и в правящей партии в парламенте и в оппозиционных партиях. Темпы этого обновления различны. Оппозиция здесь существенно отстает от «Единой России». Главное опасение всех элит парламентских партий связано с возможностью утраты статуса и влияния на партийную кадровую политику. Для того, что запустить процесс обновления, нужно преодолеть этот страх, - сказал «Известиям» глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Заметная часть открытых конфликтов накануне выборов происходит вокруг непарламентских партий: претензии в основном касаются отказов в регистрации списков (например, в Сахалинской области отказали «Партии дела»).

Еще один влияющий на ход кампании фактор - конфликты между представителями партий, претендующих на одну электоральную нишу - например, КПРФ и партия «Коммунисты России».

Авторы доклада отмечают, что оппозиции трудно задавать собственную федеральную повестку: это поле уже занято «Единой Россией», которая опирается на партийную программу-2016 как на уже работающий документ.

- Степень контроля ЕР над повесткой, которую партия установила в этом году, была несколько неожиданна. Логично было ожидать от оппозиционных партий тем, связанных с невыплатой зарплат, проблем в ЖКХ и так далее. Но мы видим, что оппозиция явно запаздывает с этим, что является для нее проблемой, - пояснил Дмитрий Орлов.

По мнению авторов доклада, вероятность выхода оппозиционных сил за пределы своих электоральных ниш в ходе большинства кампаний по выборам в заксобрания "не очень велика". А потому их кампания носит инерционный характер с большим акцентом не на региональные, а на муниципальные выборы. «Единая Россия» в этих условиях получает возможность не только удержать базовый электорат, но и вести более эффективную работу с новыми группами избирателей.

Важным преимуществом «Единой России» в ходе муниципальных выборов в административных центрах регионов, по мнению авторов доклада, остается формирование широких коалиций элитных групп, объединяющих ключевых экономических и политических игроков. Это дает дополнительные ресурсы для более детальной работы с местной повесткой, отмечается в документе.

- Сейчас, формируя различные коалиции, даже в местах с неблагоприятным для партии голосованием, ЕР заново создает коалицию с собственной поддержкой. В этом отношении весьма показательны Омск, Барнаул и Краснодар. Речь не только о бизнесе - это касается и общественных групп, и групп интересов в исполнительной власти, - сказал "Известиям" Дмитрий Орлов.

Выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.