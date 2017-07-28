В Госдуме намерены сделать финансирование политических партий более прозрачным, ограничив предельный размер членских и вступительных взносов, на которые сегодня - в отличие от пожертвований - нет лимита. Кроме того, партии могут обязать раскрывать данные о жертвователях и плательщиках взносов, начиная с относительно небольших сумм. Соответствующий законопроект поступит в Госдуму 28 июля, рассказал "Известиям" автор инициативы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О политических партиях». Смысл поправок - сделать финансирование партий максимально прозрачным и понятным, подчеркнул Анатолий Выборный.

- Транспарентность органов власти, политических сил и чиновников всех уровней является одним из ключевых принципов Национального плана противодействия коррупции и Национальной стратегии противодействия коррупции. Отсюда и предлагаемые изменения закона. Мы должны четко понимать, какие финансовые источники есть у той или иной партии, какие силы за ними стоят, - сказал "Известиям" депутат.

В Центризбиркоме "Известиям" пояснили, что ведомство принимало участие в разработке этого законопроекта, считает его своевременным и полезным. Зампредседателя ведомства Николай Булаев в ответ на запрос издания о комментарии подчеркнул, что основное финансирование политических партий – 83% - пришлось в 2016 году на государство и юридических лиц (43% и 40% соответственно). Таким образом, "физики" не дают основной доли финансирования ни как жертвователи, ни как плательщики взносов.

Согласно действующему законодательству (ст. 29 закона "О политических партиях"), максимальная сумма пожертвований в партийную кассу для физлица может составлять 4 млн 300 тыс. рублей в течение года. Однако для вступительных и членских взносов порог не установлен и может существенно превышать эту величину. Авторы законопроекта предлагают уравнять ограничения: объем членских и вступительных взносов за год, по их мнению, не должен превышать предела пожертвования.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что внести такие поправки России по итогам оценки национального законодательства рекомендовала Группа государств против коррупции (ГРЕКО). По мнению международной организации, участником которой является и наша страна, отсутствие лимита на взносы «следует рассматривать как возможность использования теневого финансирования политических партий».

Правда, одно ограничение действующий закон на взносы все-таки накладывает: если партиец за год внес в кассу более 4,3 млн рублей, то эта информация должна быть полностью раскрыта в сводном финансовом отчете партии. Для сравнения: данные жертвователя партия обязана раскрывать, если он вносит более 20 тысяч рублей (это установлено постановлением ЦИК от 28.09.2005 № 153/1025-4). В свое время это правило было также введено для обеспечения прозрачности.

Теперь эту разницу предлагается ликвидировать и установить для жертвователей и для платящих взносы партийцев единый предел, превышение которого влечет необходимость раскрытия персональных данных (фамилия, имя, отчество и субъект РФ, где проживает плательщик). Причем в законе этот предел зафиксирован не будет - предполагается, что его установят постановлением ЦИК после вступления поправок в силу.

Каким может быть этот лимит, в настоящее время обсуждается, пояснил Анатолий Выборный. Изначально ЦИК предлагал ограничиться 100 тысячами рублей, но «Единая Россия» указывает, что при таком количестве членов, как у нее (более 2 млн человек), партия будет вынуждена тратить значительные усилия на регистрацию и хранение этой информации. Поэтому в ЕР предлагают поднять планку до 600 тысяч рублей.

Мнение фракций

Парламентские партии уже предварительно одобрили законопроект (письма с отзывами фракций имеются в распоряжении "Известий"). У «Единой России» нет возражений, «Справедливая Россия» и КПРФ также поддерживают инициативу в полном объеме. В ЛДПР сочли предложенные поправки своевременными и обоснованными, но при этом отметили необходимость предварительного обсуждения инициативы в комитете по развитию гражданского общества.

Средства, получаемые "большой четверкой" от взносов, значительны. Так, из сводных финансовых отчетов за 2016 год, опубликованных на сайте ЦИК, следует, что в бюджет «Единой России» взносы принесли почти 224 млн руб., партийную кассу КПРФ они пополнили на 99 млн руб., ЛДПР получили 13 млн руб., а «Справедливая Россия» - всего 96 тыс. руб. При этом среди думских партий пока зафиксирован лишь один случай, когда членские и (или) вступительные взносы превысили лимит "неразглашения", и бухгалтеры были вынуждены вписать в отчет имя щедрого партийца. Таковым оказался Денис Бундюк, пополнивший бюджет ЛДПР более чем на 12 млн руб. А вот непарламентские партии - «Партия Роста», «Яблоко», ПАРНАС и другие - в прошлом году сдали финансовые отчеты с нулями в графе "взносы".

Размер взносов везде разный: в ЕР его определяет президиум генсовета, в ЛДПР - региональные отделения. В КПРФ по традиции взносы составляют "не менее 1% от дохода", а для тех, кто благодаря партии сделал политическую карьеру (депутатов или чиновников) они могут доходить и до 10%. Верхней планки ни у кого нет.

Мнения экспертов

Проблема теневого финансирования партий через членские и вступительные взносы в России актуальна, но бороться с ним следует через ужесточение условий отчетности, полагает руководитель экспертно-консультативной группы при председателе ЦИК Андрей Бузин.

- Важным источником получения средств для партий являются именно взносы и пожертвования. У КПРФ, например, взносы составляют существенную часть бюджета в отличие от «Единой России». И схема, по которой они проводятся сейчас, непрозрачна. Однако и барьер в виде ограничений вносимой суммы получится размытым – те же объемы будут поступать мелкими суммами. В странах с развитой избирательной системы предела финансирования партий нет, но есть жесткие условия отчетности, - отметил эксперт.

Председатель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов полагает, что ограничение суммы партийных взносов поможет снизить риск "покупки партий некоторыми финансовыми воротилами".

- Что касается открытия персональных данных тех, кто платит взносы и делает пожертвования, то предельную сумму для этого следует установить исходя из условий финансового развития государства и доходов населения. Начинания хорошие. Главное, чтобы они не превратились в формальное переписывание бумаг. Они должны стать ограничителем теневых капиталов и открытия истинных спонсоров партий, - заявил "Известиям" Борисов.

Глава Фонда свободных выборов Роман Смирнов полагает, что введение такого рода тарифов может поспособствовать «росту нелегальных схем – привлечению посредников, уходу денег в черный нал». Особенно фильтр усложнит работу и развитие непарламентских партий, считает он.

- Один большой взнос, который мог сделать один человек, придётся оформлять от нескольких. Партиям придется затратить на это больше времени, кадровых и организационных ресурсов. Повышению прозрачности способствуют не барьеры, а максимально открытая, чёткая, понятная отчётность и стабильность нормативных актов, - отметил в беседе с "Известиями" Роман Смирнов.

Он также акцентировал внимание на том, что было бы полезным изучить правоприменительную практику по уже существующей норме, чтобы оценить ее эффективность и необходимость внесения поправок, а также - заложить время на внедрение новаций в отчетность.