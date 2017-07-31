Министерство транспорта запустило онлайн-карту с информацией о дорожном ремонте на средства, собранные с помощью системы «Платон». О проекте dorogi.platon.ru сообщается на сайте ведомства.

«На сайте отображено распределение средств по каждому региону страны, а также количество выполненных работ за счет этих дополнительных поступлений в дорожные фонды», — поясняется в сообщении Минтранса.

Всего, по данным ведомства, с момента запуска «Платона» 15 ноября 2015 года было собрано около 30 млрд рублей. В настоящее время отремонтировано более 1 тыс. км дорог и 30 мостов. Также регионы получают из средств «Платона» вычеты по транспортному налогу.

В системе зарегистрированы 877 тыс. грузовиков массой более 12 т, тариф составляет 1,9 рубля за 1 км.