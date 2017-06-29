Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила взимания платы в системе «Платон», сообщает «РИА Новости».

Они позволят избежать ситуаций, когда водители большегрузов выключают приборы расчета на отдельных участках дороги и, тем самым, пытаются снизить стоимость проезда.

Постановление кабмина нацелено на устранение подобных нарушений. Теперь система восстановит маршрут и потребует оплату в случае, если данных об отдельных отрезках пути будет недостаточно. Расчет будет производиться, исходя из информации о координатах других точек маршрута.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.