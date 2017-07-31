Состояние владельца «Северстали» Алексея Мордашова оценивается в $16,8 млрд. Он сместил с первого места в рейтинге богатейших бизнесменов Леонида Михельсона.

Мордашов поднялся в рейтинге не из-за роста стоимости своих активов, а из-за существенного сокращения оценки состояния Михельсона.

В прошлом году его состояние оценивалось в $18,4 млрд, однако из-за падения акций НОВАТЭКа бизнесмен потерял $2,2 млрд, отмечает Forbes.

Третью строчку в рейтинге по-прежнему занимает основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние не изменилось, его размер составляет $16,1 млрд.