Полиция индийского города Мумбаи проводит расследование гибели подростка, которая, вероятно, связана с игрой «Синий кит», пропагандирующей суицид среди подростков.

14-летний житель Мумбаи Манприт Сингх погиб в минувшую субботу. По предварительной версии полиции, причиной смерти молодого человека стал несчастный случай, однако следствие не исключает и версии суицида.

Местные СМИ распространили информацию, согласно которой мальчик рассказывал своим одноклассникам о том, что играет в игру «Синий кит», после чего и был найден мертвым.

Если расследование подтвердит связь гибели Сингха с игрой «Синий кит», то это будет первый подобный случай в Индии.