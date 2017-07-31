Американская корпорация Apple скорее всего будет вынуждена перенести презентацию своего нового флагмана iPhone 8. Также с задержкой в месяц смартфон поступит в продажу.

Как стало известно изданию The Financial Times, компания столкнулась с затруднениями в нехватке деталей для инновационного смартфона, дисплей которого будет оснащен органическими светодиодами (OLED). Он будет занимать всю переднюю поверхность, без рамок по краям. Ограниченное количество таких дисплеев, а также ряда других частей может вызвать перебои.

Как отмечается в сообщении телеканала 360, из-за срыва поставки ставшая классической сентябрьская презентация нового гаджета состоится только в октябре.