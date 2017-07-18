АНО «Российская система качества» и Международная ассоциация потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT) завершили исследования 50 моделей смартфонов, вышедших на рынок РФ во второй половине 2016 г. - 2017 г.

В сообщении «Роскачества» отмечается, что аппараты тестировали на прочность, качество звука и видео, производительность, быстроту обработки данных, функциональность, водонепроницаемость, работу аккумулятора и т.д. Всего было изучено 274 показателя. Общая оценка смартфона формировалась из совокупности баллов.

Первые четыре строчки рейтинга заняли устройства от Samsung.

iPhone 6 и iPhone 6 Plus расположились на седьмой и восьмой строчке соответственно, при этом, обогнав по показателям iPhone 7, которому в рейтинге досталось лишь пятнадцатое место.

Модели Samsung оказались в абсолютных лидерах по показателям работы аккумулятора, объему памяти и дополнительным функциям, отмечается в исследовании.

Модели Apple превзошли все остальные устройства по качеству камеры и звука при проигрывании музыки.