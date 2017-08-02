Московский ЦСКА 2 августа проведет на своем поле ответную игру с греческим АЕКом в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча команд, которая прошла неделю назад в Афинах, завершилась уверенной победой армейского клуба (2:0). Красно-синие обеспечили себе комфортное преимущество в преддверии ответного матча в Москве, но команда не спешит праздновать выход в следующую стадию турнира. Футболисты, тренерский штаб и руководство ЦСКА полностью сконцентрированы на предстоящей встрече.

Генеральный директор армейцев Роман Бабаев в беседе с корреспондентом «Известий» заявил, что домашний матч с АЕКом имеет принципиальное значение для ЦСКА.

— Очень надеюсь, что в ответной игре не случится никакой расслабленности, — поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Известиями» Роман Бабаев. — Все ребята в команде — опытные профессионалы, и речи о недооценке соперника быть не может. На кону участие в основной сетке Лиги чемпионов. Все понимают, что это крайне важно для ЦСКА. Хочется верить, что мы избежим проблем, связанных с недооценкой АЕКа. В целом настрой у нас оптимистичный. Команда готова, и, что немаловажно, все игроки здоровы.

Солидарен с ним и легендарный полузащитник армейцев, ныне работающий в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА, Элвер Рахимич. Бывший футболист сборной Боснии и Герцеговины отметил, что красно-синим нужно сохранить максимальную сосредоточенность на каждом участке поля.

— В любой игре могут возникнуть проблемы, если не настроиться на матч на 100%, — сказал «Известиям» тренер ДЮСШ ЦСКА. — Армейцы показали хорошую игру в Афинах и добились отличного результата. Перед ответной встречей есть надежное преимущество, но любой соперник опасен и требует к себе максимально собранного отношения. Если ЦСКА проявит именно такой настрой, то пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов без проблем.

Отметим, что в первом матче АЕК практически не угрожал воротам Игоря Акинфеева, который прервал свою неудачную серию и не пропустил мяч впервые за последние 11 лет в еврокубковых соревнованиях. Футболисты греческого клуба нанесли 15 ударов по воротам, но по-настоящему опасных моментов хозяевам создать так и не удалось.

— За счет чего АЕК может рассчитывать на победу? Это футбол, и можно вспомнить эпизод в первом матче, когда Березуцкий случайно поскользнулся, вследствие чего игрок афинцев чуть не вышел один на один с Акинфеевым. Хорошо, что в том эпизоде Георгий Щенников в последний момент успел ликвидировать угрозу... Так что нельзя говорить, что АЕК не способен забить в наши ворота, — добавил Роман Бабаев.

Примечательно, что с учетом натурализованного бразильца Марио Фернандеса на игру с АЕКом в основном составе ЦСКА вышли девять россиян. При этом пять из них — воспитанники армейцев. Элвер Рахимич, который уже несколько лет трудится в армейской академии, отметил, что это важный аспект для развития клуба.

— Хорошо, что школа и академия ЦСКА дают команде достойных игроков, которые своим талантом завоевывают себе место в основе и помогают клубу добиваться результата, — продолжил знаменитый боснийский футболист. — В ЦСКА и России появляется интересная талантливая молодежь, которая закрепляется на высоком уровне и радует болельщиков.

У подопечных Виктора Гончаренко уже на старте чемпионата выдался довольно плотный график. После игры 25 июля в Греции уже через четыре дня красно-синие сыграли с хабаровским СКА в РФПЛ (2:0).

— Матч со СКА сложился таким образом, что во втором тайме удалось приберечь силы (ЦСКА в первом тайме установил итоговый счет встречи — 2:0. — «Известия»), — сказал Роман Бабаев. — К тому же наложились и погодные условия: играли днем, было очень душно и жарко. Но с АЕКом нас ждет совершенно другая игра. Очевидно, что греки будут стараться добиться нужного им результата. Поэтому нам нужно максимально сконцентрироваться и постараться победить и в ответной игре. Далеко вперед мы сейчас не заглядываем, но понимаем, что в следующей стадии Лиги чемпионов нас будут ждать очень серьезные соперники.

Элвер Рахимич отметил, что армейцам отнюдь не в новинку играть по несколько матчей в неделю.

— Думаю, футболисты ЦСКА готовы к плотному изнурительному графику, — отметил он. — Армейцы играют в таком режиме каждый год, так как регулярно участвуют в европейских турнирах. Международный опыт у них огромный, поэтому проблем с игрой на два фронта быть не должно. И первый матч с тем же АЕКом показал, что ЦСКА сейчас хорошо готов и физически, и психологически.

В случае удачного исхода двухматчевого противостояния с АЕКом армейцы попадут в завершающий квалификационный этап Лиги чемпионов и 4 августа узнают своего соперника в ходе жеребьевки раунда плей-офф. Если же армейцы не сумеют пройти греческий клуб, то попадут в отбор Лиги Европы.

Матч ЦСКА–АЕК пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. А уже 6 августа армейцы примут на своем стадионе «Рубин» в рамках 4-го тура РФПЛ.

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