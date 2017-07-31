Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин создал свою версию клипа к песне «Брестские крепости» казахстанского певца Ильяса Аутова. Видеоклип Рогозин разместил на своей странице в Facebook, отметив в аннотации к песне: «Очень точные слова».

По словам лидера группы «Мотор-Роллер» Аутова, с Рогозиным он познакомился в июне этого года в Казахстане. «А буквально позавчера он прислал видео к песне «Брестские крепости», где представил свое видение затронутых в ней тем», — цитирует «Интерфакс» музыканта.

Видеоклип к песне «Брестские крепости», написанной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в феврале текущего года победил в ежегодном всероссийском кинофестивале «Мое Отечество» в категории «Лучший анимационный фильм».

Рогозин же подобрал к песне документальное видео, в котором отображены события начиная с периода распада СССР и до сегодняшнего времени.

«Рогозин так же, как и мы, против переписывания истории, развращения молодежи и навязывания нам лживых западных ценностей», — заявил музыкант.

Отметив, что Рогозин творческий человек и пишет стихи, Аутов сообщил, в дальнейшем они думают «попробовать что-то сделать и записать вместе».

Напомним, сам Дмитрий Рогозин рассказал, что написание стихов помогает ему «преодолевать усталость».