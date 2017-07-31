Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал о том, что пишет стихи и это помогает ему «преодолевать усталость». Последним творением Рогозина стало поэтическое описание подвига Зои Космодемьянской.

«Сейчас я написал стихи про подвиг Зои Космодемьянской. По моему поручению восстановлен ее музей в Петрищево. Когда я там был, что-то меня пронзило, и родились новые строки», — рассказал Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

«Я никогда не забываю свое первое образование — гуманитарное, я доктор философии и доктор технических наук одновременно. Это такое сочетание необычное. И я этому рад, это мне помогает преодолевать усталость и стрессы», — отметил политик на вопрос журналиста о своем необычном увлечении.