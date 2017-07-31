Около 30 тыс. человек примут участие в традиционном осеннем велопараде, который состоится в Москве 17 сентября. Об этом сообщает официальный портал мэра и столичного правительства.

Маршрут велопарада, протяженность которого составляет 30 км, пролегает от Звездного бульвара по набережным до парка «Красная Пресня».

Принять участие в мероприятие сможет любой желающий. Средняя скорость колонны не превысит 15 км/ч.

Те, у кого собственного велосипеда нет, смогут на льготных условиях арендовать его через столичную систему «Велобайк», сообщает телеканал «360».

Парад приурочат к всемирному «Дню без автомобиля», отмечающемуся 22 сентября.

Напомним, московский велопарад, прошедший в этом году мае, собрал 40 тыс. участников. Это является абсолютным рекордом за всю историю столичных мероприятий подобного рода.