В московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назвали число людей, принявших участие в ночном велопараде, несмотря на плохие погодные условия.

Более 10 тысяч людей поддержали 8 июля проект департамента транспорта, который служит для развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах. Об этом пишет Газета.ру.

Это уже третий велопарад, который проходит в столице в темное время суток. Он приурочен ко Дню московского транспорта и фестивальной программе Московского урбанистического форума. Изначально планировали принять участие в заезде 15 тысяч человек.