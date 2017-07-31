Природные пожары уничтожили свыше 11 га леса на Дальнем Востоке
Природные пожары уничтожили около 11,5 тыс. га леса на Дальнем Востоке. Большая часть ущерба была нанесена Якутии. Об этом сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.
Как передает «Интерфакс», лесные службы тушили около 35 лесных пожаров в регионе, один из них ликвидирован. Возгорания также были зарегистрированы на Сахалине и Чукотке.
В ликвидации природных пожаров были задействованы 557 человек, 84 единицы техники и пять воздушных судов.