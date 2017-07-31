Природные пожары уничтожили около 11,5 тыс. га леса на Дальнем Востоке. Большая часть ущерба была нанесена Якутии. Об этом сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Как передает «Интерфакс», лесные службы тушили около 35 лесных пожаров в регионе, один из них ликвидирован. Возгорания также были зарегистрированы на Сахалине и Чукотке.

В ликвидации природных пожаров были задействованы 557 человек, 84 единицы техники и пять воздушных судов.