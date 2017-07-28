В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки увеличилась почти в два раза - с 10,7 тыс. га до 23,4 тыс. га. Об этом рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства.

Сообщается, что к утру 27 июля пожарами было охвачено 10,7 тыс. га. За минувшие сутки было ликвидировано 8 очагов общей площадью 113 га. По данным лесопожарного центра, на 09:00 28 июля на территории красноярской тайги бушует 67 пожаров. Таким образом, огнем охвачено более 23 тыс. га. Уточнятся, что пожары зарегистрированы в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах.

Отмечается, что пожар в Эвенкийском районе вблизи особо охраняемой природной территории локализован. Возгорания в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском районах отслеживают на удаленном расстоянии с помощью космического мониторинга, однако к их тушению не приступают, так как затраты на ликвидацию превышают вред, который они могут нанести.

В ведомстве заверили, что пожары во всех районах не представляют угрозы населенным пунктам.

Ранее режим ЧС в регионе был отменен «в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки, снижением угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики», однако особый противопожарный режим продолжает действовать. Как сообщает агентство «Интерфакс», возможной причиной пожара являются частые грозы.