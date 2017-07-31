Бывший участник легендарной группы Beatles Пол Маккартни собирается упомянуть о президенте США Дональде Трампе в своем новом альбоме. Об этом он заявил на встрече со студентами Ливерпульского института исполнительских искусств.

Как сообщает издание The Liverpool Echo, Пол Маккартни написал песню про американского лидера Дональда Трампа. «Иногда ситуация в мире становится такой безумной, что тебе приходится обращаться к нему», — заявил музыкант.

Ранее бывший лидер британской панк-рок-группы Sex Pistols Джон Лайдон, известный под псевдонимом Джонни Роттен, заявил, что поддерживает выход Великобритании из Евросоюза, и считает, что мог бы подружиться с президентом США Дональдом Трампом.